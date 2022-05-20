ВОЗ созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян, передает издание Telegraph. На данный момент случаи заражения зафиксированы в 10 странах мира.
«Основные темы разговора будут касаться того, как распространяется вирус, необычно высокой распространенности среди геев и бисексуалов, а также ситуации с вакцинацией», — отмечает издание. Предполагается, что на мероприятии будет присутствовать исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
Эксперты также обсудят, стоит ли начать использовать вакцину против оспы производства Bavarian Nordic, известную как Jynneos в США и Imvanex в Великобритании. Если человек получает укол в течение четырех дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить его состояние, отмечает издание.
Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже как минимум в 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет газета Pais, пока королевство занимает первое место по выявленным случаям. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зафиксировано. При этом с целью недопущения завоза оспы обезьян в Россию ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля на границе.
Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. Передача инфекции от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острой формой заболевания.