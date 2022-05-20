ВОЗ созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. Передача инфекции от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острой формой заболевания.