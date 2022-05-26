Cуд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину
Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным досрочное увольнение 115 военнослужащих воинской части, входящей в состав Росгварди, из-за несоблюдения условий контракта, сообщает пресс-служба суда.
«Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», - говорится в сообщении.
Адвокат бывших сотрудников Росгвардии Андрей Сабинин заявил, что они вернулись домой законно и не получали приказа остаться. Защита настаивала на том, что военное начальство росгвардейцев предоставило им выбор вернуться в часть или остаться на Украине.
Как пишут «Известия», росгвардейцы были уволены после того, как, оказавшись на территории Украины в зоне проведения специальной военной операции, отказались выполнять приказы и заявили, что возвращаются домой. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении газеты, командир бойцов Росгвардии предупреждает их о том, что они будут считаться военными преступниками в случае пересечения границы в обратном направлении. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. По его словам, Россия продолжит военную операцию на Украине, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине.
Ранее сегодня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в плен в Донецкой и Луганской областях сдались около 8000 украинских военных. По его словам, ежедневно к числу пленных прибавляется около сотни человек.