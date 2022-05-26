Cуд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

Как пишут «Известия», росгвардейцы были уволены после того, как, оказавшись на территории Украины в зоне проведения специальной военной операции, отказались выполнять приказы и заявили, что возвращаются домой. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении газеты, командир бойцов Росгвардии предупреждает их о том, что они будут считаться военными преступниками в случае пересечения границы в обратном направлении. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.