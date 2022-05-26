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Общество

В Крыму продлили до 10 июня высокий уровень террористической опасности

Ведомости

Высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать в приграничных зонах Крыма до 10 июня, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. 

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая до 20:00 10 июня 2022 г. высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал он.

При этом Аксенов отметил, что на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под контролем органов власти.

Шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в мае во время визита в Херсон Аксенов заявил, что крымчане «готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и преодолеть все трудности» и «компенсировать тот дискомфорт, который был нанесен» им, а Крым для них – это «регион-партнер». 18 мая Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет» рассказал, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с Крымом в границах одного государства.

Ранее по теме: Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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