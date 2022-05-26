В Крыму продлили до 10 июня высокий уровень террористической опасности

Ранее в мае во время визита в Херсон Аксенов заявил, что крымчане «готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и преодолеть все трудности» и «компенсировать тот дискомфорт, который был нанесен» им, а Крым для них – это «регион-партнер». 18 мая Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет» рассказал, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с Крымом в границах одного государства.