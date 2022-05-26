В Крыму продлили до 10 июня высокий уровень террористической опасности
Высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать в приграничных зонах Крыма до 10 июня, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая до 20:00 10 июня 2022 г. высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал он.
При этом Аксенов отметил, что на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под контролем органов власти.
Шесть из семи приграничных российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня. 25 мая о продлении «желтого» уровня объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в мае во время визита в Херсон Аксенов заявил, что крымчане «готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и преодолеть все трудности» и «компенсировать тот дискомфорт, который был нанесен» им, а Крым для них – это «регион-партнер». 18 мая Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет» рассказал, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с Крымом в границах одного государства.