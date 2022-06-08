В ООН предупредили о перерастании продовольственного кризиса в мировую катастрофу

По словам Гринспен, в случае если высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующий посевной, цены могут вырасти и на другие культуры, в частности на рис. Во избежание этой ситуации на мировой рынок должны вернуться сельхозпродукция из Украины и продукция и удобрения из России, отмечает глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта. Она добавила, что восстановление поставок удобрений будет «критически важным» в следующие 18 месяцев.