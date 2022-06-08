В ООН предупредили о перерастании продовольственного кризиса в мировую катастрофу
Продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой к 2023 г. без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины, заявила глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен, сообщает ТАСС.
«Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 г. Выросшие цены на энергоносители и ограничения на экспорт удобрений из Черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду», – сказала Гринспен.
По словам Гринспен, в случае если высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующий посевной, цены могут вырасти и на другие культуры, в частности на рис. Во избежание этой ситуации на мировой рынок должны вернуться сельхозпродукция из Украины и продукция и удобрения из России, отмечает глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта. Она добавила, что восстановление поставок удобрений будет «критически важным» в следующие 18 месяцев.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщал, что в случае продолжения военных действий на Украине на грани голодной смерти в мире могут оказаться 323 млн человек.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.