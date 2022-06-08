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В ООН предупредили о перерастании продовольственного кризиса в мировую катастрофу

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Продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой к 2023 г. без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины, заявила глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен, сообщает ТАСС.

«Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 г. Выросшие цены на энергоносители и ограничения на экспорт удобрений из Черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду», – сказала Гринспен.

По словам Гринспен, в случае если высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующий посевной, цены могут вырасти и на другие культуры, в частности на рис. Во избежание этой ситуации на мировой рынок должны вернуться сельхозпродукция из Украины и продукция и удобрения из России, отмечает глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта. Она добавила, что восстановление поставок удобрений будет «критически важным» в следующие 18 месяцев.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщал, что в случае продолжения военных действий на Украине на грани голодной смерти в мире могут оказаться 323 млн человек.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

6 июня на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Позже в ООН заявили, что подтверждений этим обвинениям у них нет.

Ранее по теме: Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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