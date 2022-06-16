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Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Ведомости

Правительство Египта отменило все коронавирусные ограничения на въезд в страну, сообщило «Радио Спутник» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

«В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ (Арабскую Республику Египет. – Ред.), введенные в 2021 г. (в связи с пандемией коронавируса. – Ред.)», – цитирует издание сообщение.

25 мая решение об отмене коронавирусных ограничений приняло федеральное правительство Германии. Исключение составили проживающие в Китае неграждане Германии, которым по-прежнему требуется для въезда в страну важная причина в соответствии с оговоркой о взаимности. 15 июня Германия возобновила выдачу всех видов виз россиянам.

В начале мая коронавирусные ограничения на въезд в страну также сняла Хорватия, в Таиланде с 1 июня отменен карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С 1 июня власти Кипра отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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