Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну
Правительство Египта отменило все коронавирусные ограничения на въезд в страну, сообщило «Радио Спутник» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.
«В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ (Арабскую Республику Египет. – Ред.), введенные в 2021 г. (в связи с пандемией коронавируса. – Ред.)», – цитирует издание сообщение.
25 мая решение об отмене коронавирусных ограничений приняло федеральное правительство Германии. Исключение составили проживающие в Китае неграждане Германии, которым по-прежнему требуется для въезда в страну важная причина в соответствии с оговоркой о взаимности. 15 июня Германия возобновила выдачу всех видов виз россиянам.
В начале мая коронавирусные ограничения на въезд в страну также сняла Хорватия, в Таиланде с 1 июня отменен карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С 1 июня власти Кипра отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации.