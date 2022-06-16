Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну

В начале мая коронавирусные ограничения на въезд в страну также сняла Хорватия, в Таиланде с 1 июня отменен карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С 1 июня власти Кипра отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации.