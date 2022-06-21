Курьеры Delivery Club пройдут подготовку по оказанию первой помощи от МЧС
Сотрудников сервиса доставки еды Delivery Club обучат оказанию первой медицинской помощи. Компания совместно с Московским учебным центром федеральной противопожарной службы МЧС разработали специальную программу подготовки, которая будет проходить в онлайн- и офлайн-режимах, рассказали в пресс-службе Delivery Club.
Все курьеры компании получат доступ к онлайн-курсу, который можно пройти в любое время. Для тех, кто только начинает работать в компании, онлайн-занятия станут частью процесса знакомства с работой. В ходе обучения работники сервиса доставки узнают, что делать в случае возгораний, ДТП, а также проблем со здоровьем у человека рядом.
Офлайн-часть программы пройдет в Учебном центре МЧС. Она предназначена для курьеров с опытом, которые смогут получить навыки оказания первой помощи на практике, а также информацию о том, как правильно определить состояние пострадавшего и помочь ему.
Как пояснили в компании, доставщики еды часто сталкиваются с ситуациями, когда им приходится помогать прохожим. В пресс-службе также рассказали, что в прошлом году Delivery Club вступила в сотрудничество с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Курьеры получают ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь.