Курьеры Delivery Club пройдут подготовку по оказанию первой помощи от МЧС

Все курьеры компании получат доступ к онлайн-курсу, который можно пройти в любое время. Для тех, кто только начинает работать в компании, онлайн-занятия станут частью процесса знакомства с работой. В ходе обучения работники сервиса доставки узнают, что делать в случае возгораний, ДТП, а также проблем со здоровьем у человека рядом.