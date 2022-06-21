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Курьеры Delivery Club пройдут подготовку по оказанию первой помощи от МЧС

Ведомости

Сотрудников сервиса доставки еды Delivery Club обучат оказанию первой медицинской помощи. Компания совместно с Московским учебным центром федеральной противопожарной службы МЧС разработали специальную программу подготовки, которая будет проходить в онлайн- и офлайн-режимах, рассказали в пресс-службе Delivery Club.

Все курьеры компании получат доступ к онлайн-курсу, который можно пройти в любое время. Для тех, кто только начинает работать в компании, онлайн-занятия станут частью процесса знакомства с работой. В ходе обучения работники сервиса доставки узнают, что делать в случае возгораний, ДТП, а также проблем со здоровьем у человека рядом.

Офлайн-часть программы пройдет в Учебном центре МЧС. Она предназначена для курьеров с опытом, которые смогут получить навыки оказания первой помощи на практике, а также информацию о том, как правильно определить состояние пострадавшего и помочь ему.

Как пояснили в компании, доставщики еды часто сталкиваются с ситуациями, когда им приходится помогать прохожим. В пресс-службе также рассказали, что в прошлом году Delivery Club вступила в сотрудничество с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Курьеры получают ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных