Песков прокомментировал продажу Нобелевской медали Муратова

«Очень много людей — я могу говорить в данном случае за Россию — помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, может только приветствоваться. Но еще раз повторю — все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — заявил Песков.