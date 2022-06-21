Песков прокомментировал продажу Нобелевской медали Муратова
Любой вклад в помощь беженцам можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продажу на аукционе Нобелевской медали главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для помощи беженцам с Украины.
«Очень много людей — я могу говорить в данном случае за Россию — помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, может только приветствоваться. Но еще раз повторю — все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — заявил Песков.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Он рассказал, что общая сумма премии составила 40,2 млн руб., из которых большую часть направили на благотворительность. Часть денег направили на съемки фильма о положении прессы в России, а еще часть — на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».
Муратов заявил о планах продать медаль в пользу детей и беженцев с Украины 22 марта. 20 июня на аукционе Heritage Auctions медаль была продана за $103,5 млн при стартовой цене в $700 000 анонимному покупателю. Все деньги от продажи медали будут перечислены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах, а также беженцам.