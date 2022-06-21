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Песков прокомментировал продажу Нобелевской медали Муратова

Ведомости

Любой вклад в помощь беженцам можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продажу на аукционе Нобелевской медали главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для помощи беженцам с Украины.

«Очень много людей — я могу говорить в данном случае за Россию — помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, может только приветствоваться. Но еще раз повторю — все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве», — заявил Песков.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Он рассказал, что общая сумма премии составила 40,2 млн руб., из которых большую часть направили на благотворительность. Часть денег направили на съемки фильма о положении прессы в России, а еще часть — на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».

Муратов заявил о планах продать медаль в пользу детей и беженцев с Украины 22 марта. 20 июня на аукционе Heritage Auctions медаль была продана за $103,5 млн при стартовой цене в $700 000 анонимному покупателю. Все деньги от продажи медали будут перечислены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах, а также беженцам. 

Ранее по теме: Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова купили на аукционе за $103,5 млн

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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