Кравцов рассказал о процедуре поднятия флага в школах

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — отметил министр.