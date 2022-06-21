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Кравцов рассказал о процедуре поднятия флага в школах

Ведомости

Минпросвещения утвердило и направило в регионы стандарт проведения церемонии поднятии флага России в школах, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости». Часть школ уже начала такие церемонии весной, а с 1 сентября они будут проходить во всех школах России.

Он рассказал, что церемония должна проходить в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице. Участвовать в ней будут ученики, которые достигли лучших результатов в учебе, спорте, творчестве и мероприятиях детских движений.

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — отметил министр.

Весной этого года министр возобновил дискуссию о введении в школах церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Президент России Владимир Путин поддержал идею, но призвал проводить церемонии «достойно». После этого правительство выделило 970 млн руб. на закупку флагов, флагштоков и гербов России для 11 000 школ в 31 регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных