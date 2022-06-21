Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля
Финляндия с 1 июля снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян, следует из заявления посольства Хельсинки в Москве. В ведомстве уточнили, что ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии, будут отменены с 1 июля.
«Это означает, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или тесте на коронавирус. В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля», — указали в диппредставительстве.
Рассмотрение визовых заявлений проводится согласно визовому кодексу ЕС. Между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено, отметили в посольстве.
Накануне финское МВД объявило, что страна не будет продлевать COVID-ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, поэтому граница для туризма с Россией также будет открыта. В ведомстве ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран, в том числе на восточной (российской) границе.
Границы Финляндии для туризма из России были закрыты, ограничения продлевались в течение уже двух лет из-за пандемии COVID-19. Между странами в настоящее время действует только автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. Авиасообщение и железнодорожные пассажирские перевозки приостановлены.