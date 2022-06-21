Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля

«Это означает, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или тесте на коронавирус. В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля», — указали в диппредставительстве.