В ЕС заявили о риске голода в странах Северной Африки

В 27-страничном документе высказывается тревога относительно ситуации в странах Балкан, Латинской Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, поскольку «новая геополитическая обстановка характеризуется высокой нестабильностью и растущей угрозой фрагментации международного сообщества». Данные доклада свидетельствует о том, что около 193 млн человек в 53 странах «подвержены острой нехватке продовольствия». Это на 40 млн больше, чем в прошлом году. При этом Испания и Италия пострадают от массовой миграции в первую очередь.