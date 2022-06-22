Газета
Общество

В ЕС заявили о риске голода в странах Северной Африки

Ведомости

Европейский союз (ЕС) заявил о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может спровоцировать новые волны социальных протестов, внутренние перемещения населения и миграцию местных жителей в другие государства. Об этом пишет газета El País со ссылкой на подготовленный ЕС доклад по ситуации на Украине.

В 27-страничном документе высказывается тревога относительно ситуации в странах Балкан, Латинской Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, поскольку «новая геополитическая обстановка характеризуется высокой нестабильностью и растущей угрозой фрагментации международного сообщества». Данные доклада свидетельствует о том, что около 193 млн человек в 53 странах «подвержены острой нехватке продовольствия». Это на 40 млн больше, чем в прошлом году. При этом Испания и Италия пострадают от массовой миграции в первую очередь.

Путин назвал безответственным макроэкономический курс Запада

ЕС намерен оказывать помощь, прежде всего, наиболее пострадавшим от текущего кризиса странам, претендующим на вступление в блок, а также наиболее влиятельным игрокам затронутых регионов и государств-экспортеров энергоносителей и сырья.

В докладе также говорится, что НАТО считает вероятным продление сроков спецоперации, что якобы может привести к дестабилизации стран Латинской Америки и Карибского бассейна. «Более высокие цены на энергоносители и продовольствие способствуют росту бедности, голода и социальной напряженности на фоне растущего неравенства, политической поляризации и недоверия к правительствам», — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только прямые, счетные потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд. Кроме того, по словам президента, санкционная политика западных стран, проводимая в отношении России, стала причиной роста цен на энергоносители и ускорения мировой инфляции.

Ранее по теме: Путин оценил прямые потери стран Евросоюза от антироссийских санкций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных