В ЕС заявили о риске голода в странах Северной Африки
Европейский союз (ЕС) заявил о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может спровоцировать новые волны социальных протестов, внутренние перемещения населения и миграцию местных жителей в другие государства. Об этом пишет газета El País со ссылкой на подготовленный ЕС доклад по ситуации на Украине.
В 27-страничном документе высказывается тревога относительно ситуации в странах Балкан, Латинской Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, поскольку «новая геополитическая обстановка характеризуется высокой нестабильностью и растущей угрозой фрагментации международного сообщества». Данные доклада свидетельствует о том, что около 193 млн человек в 53 странах «подвержены острой нехватке продовольствия». Это на 40 млн больше, чем в прошлом году. При этом Испания и Италия пострадают от массовой миграции в первую очередь.
ЕС намерен оказывать помощь, прежде всего, наиболее пострадавшим от текущего кризиса странам, претендующим на вступление в блок, а также наиболее влиятельным игрокам затронутых регионов и государств-экспортеров энергоносителей и сырья.
В докладе также говорится, что НАТО считает вероятным продление сроков спецоперации, что якобы может привести к дестабилизации стран Латинской Америки и Карибского бассейна. «Более высокие цены на энергоносители и продовольствие способствуют росту бедности, голода и социальной напряженности на фоне растущего неравенства, политической поляризации и недоверия к правительствам», — отмечается в документе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только прямые, счетные потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд. Кроме того, по словам президента, санкционная политика западных стран, проводимая в отношении России, стала причиной роста цен на энергоносители и ускорения мировой инфляции.