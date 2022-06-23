В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцин от чумы в России
В России имеется достаточное количество вакцин от чумы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина чумная живая сухая на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Вакцина против чумы на территории РФ имеется в достаточном количестве», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство рекомендовало обеспечить готовность к недопущению завоза чумы на территорию страны. Также ведомство рекомендует организовать информирование жителей регионов о мерах профилактики чумы, «в том числе о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям».