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В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцин от чумы в России

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В России имеется достаточное количество вакцин от чумы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина чумная живая сухая на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Вакцина против чумы на территории РФ имеется в достаточном количестве», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство рекомендовало обеспечить готовность к недопущению завоза чумы на территорию страны. Также ведомство рекомендует организовать информирование жителей регионов о мерах профилактики чумы, «в том числе о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям».

Ранее по теме: Попова подписала постановление о мерах профилактики из-за риска завоза чумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных