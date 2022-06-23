В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцин от чумы в России

Ранее ведомство рекомендовало обеспечить готовность к недопущению завоза чумы на территорию страны. Также ведомство рекомендует организовать информирование жителей регионов о мерах профилактики чумы, «в том числе о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям».