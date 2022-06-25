Володин призвал украинцев не выбрасывать учебники русского языка
Гражданам Украины не стоит избавляться от учебников по русскому языку, а местных чиновников было бы правильно привлечь к ответственности за нарушение прав людей, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
По мнению спикера Госдумы, на Украине началась «новая волна русофобии»: в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы и убрали из образовательной программы всех русских писателей, а в Николаевской области в школах запретили русский язык.
Восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его, является одной из задач спецоперации, подчеркнул он.
«А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что с 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.
Позднее Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, в учебном заведении связали это с «оптимизацией учебного процесса».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.
В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на «агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию». «Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью», — сказал министр.