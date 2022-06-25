В Lufthansa заявили о нагрузках на авиасообщение из-за ситуации на Украине
«К сожалению, сейчас, летом, мы вряд ли сможем добиться краткосрочного улучшения ситуации. Сейчас поможет только сокращение количества рейсов. Кстати, это касается всего мира. Это проблема не только Германии. Мы ожидаем, что ситуация нормализуется в целом в 2023 году», — заявил Кайзер.
Он также отметил, что важный центр управления воздушным движением во Франции в течение длительного периода времени не подключен к сети из-за технического обновления и трафик перенаправляется в Германию.
С 18 по 19 июня Lufthansa выполнила 40 пустых рейсов, что является историческим рекордом. Кайзер объяснил это нехваткой персонала в аэропортах. По его словам, самолеты летают пустыми в исключительных случаях. В конце декабря прошлого года глава авиакомпании Карстен Шпор заявил о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 г. и необходимости выполнить 18 000 «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.
После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство, сообщало в марте Министерство транспорта России. Дополнительные расходы несут перевозчики 19 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания и другие государства.