В Lufthansa заявили о нагрузках на авиасообщение из-за ситуации на Украине

С 18 по 19 июня Lufthansa выполнила 40 пустых рейсов, что является историческим рекордом. Кайзер объяснил это нехваткой персонала в аэропортах. По его словам, самолеты летают пустыми в исключительных случаях. В конце декабря прошлого года глава авиакомпании Карстен Шпор заявил о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 г. и необходимости выполнить 18 000 «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.