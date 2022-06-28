Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 6 июля
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 6 июля, говорится на сайте ведомства. Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С тех пор их продлевали 21 раз. Последнее ограничение действовало до 30 июня.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.
Впервые ограничение на полеты на юг России ввели 24 февраля – в день начала спецоперации России на Украине. Затем оно продлевалось несколько раз, в предыдущий раз – до 30 июня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее министр транспорта Валерий Савельев рассказал, что Минтранс и Минобороны обсуждают снятие ограничения на полеты в Крым. Он отметил, что сейчас ограничение на полеты продлевается по две недели, но, как только разрешат, авиаперевозки сразу же откроют.