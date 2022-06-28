Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 6 июля

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 6 июля, говорится на сайте ведомства. Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С тех пор их продлевали 21 раз. Последнее ограничение действовало до 30 июня.