Путин прокомментировал отъезд части ИТ-специалистов из России
Некоторые ИТ-специалисты уезжают за границу, потому что напуганы или сомневаются, что в России можно будет эффективно работать, однако многие возвращаются, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет. Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов», — ответил Путин на слова об отъезде из России части ИТ-специалистов (цитата по ТАСС).
По его словам, среди факторов, которые влияют на успех работы, есть поддержка государства и бытовые условия. Путин добавил, что власти страны никому не препятствуют в отъезде. «Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — заявил президент.
Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что в марте из России уехали 50 000–70 000 ИТ-специалистов, в апреле – еще 70 000–100 000 человек. На этом фоне власти России приняли меры поддержки работников ИТ-отрасли: они могут получить отсрочку от армии и оформить ипотеку на льготных условиях. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в Россию вернулись около 85% работников ИТ, которые уехали из страны в последнее время.
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