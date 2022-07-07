Путин прокомментировал отъезд части ИТ-специалистов из России

По его словам, среди факторов, которые влияют на успех работы, есть поддержка государства и бытовые условия. Путин добавил, что власти страны никому не препятствуют в отъезде. «Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — заявил президент.