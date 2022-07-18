Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, которого 5 июля задержали по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере, покончил с собой в одиночной камере подмосковного СИЗО, сообщил «РИА Новостям» адвокат Керефова.
По словам адвоката, Керефов был вменяемым и жизнерадостным человеком, который не мог покончить жизнь самоубийством. «В это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован», — сказал адвокат «РИА Новостям».
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что тело Керефова без признаков жизни нашли утром в одиночной камере первого следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении.
Керефов был арестован по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере 7 июля. На следующий день ФСБ сообщила, что проректор продавал наркотики с 2020 г., в том числе среди сотрудников академии: трое из них признались в покупке наркотиков для личного потребления. Сотрудники ведомства также раскрыли и пресекли деятельность лаборатории, осуществлявшей производство синтетических наркотиков в интересах подозреваемого.
Правоохранители установили, что Керефов со своего служебного компьютера через криптографические мессенджеры закупал наркотики, управлял пятью интернет-магазинами по продаже наркотиков в даркнете, вел деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял механизмы расчета, координировал работу курьеров и давал информацию покупателям о локации закладок.
В отношении Керефова и организаторов нарколаборатории было возбуждено три уголовных дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотиков в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере).
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