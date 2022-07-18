Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Керефов был арестован по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере 7 июля. На следующий день ФСБ сообщила, что проректор продавал наркотики с 2020 г., в том числе среди сотрудников академии: трое из них признались в покупке наркотиков для личного потребления. Сотрудники ведомства также раскрыли и пресекли деятельность лаборатории, осуществлявшей производство синтетических наркотиков в интересах подозреваемого.