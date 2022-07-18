Гонконг вернул себе статус самого дорогого города для проживания иностранцев

Ранее Минстрой назвал самые «умные» города России. Рейтинг ведомства возглавила Москва, которая набрала 117,16 балла из 120 возможных. За ней идут Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Лидером среди городов с населением от 250 000 до 1 млн человек стала Тюмень (100,75), а в категории городов с населением до 100 000 человек первое место занял Ханты-Мансийск (91,85).