Гонконг вернул себе статус самого дорогого города для проживания иностранцев
Гонконг снова стал самым дорогим городом для проживания сотрудников иностранных компаний. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на рейтинг, составленный американской консалтинговой компанией Mercer.
Гонконг возглавлял данный список на протяжение трех лет подряд — до 2020 г. Но в 2021 г. его сместила столица Туркмении — Ашхабад.
При составлении рейтинга аналитики обращали внимание на стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 227 крупных населенных пунктах планеты. Также учитывались колебания курсов используемых там национальных валют. За основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.
Следующие четыре строчки вслед за Гонконгом заняли города Швейцарии: Цюрих, Женева, Базель и Берн. На шестом месте оказался Тель-Авив. Он опередил Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин. А замыкают рейтинг Душанбе, Бишкек и Анкара. Отмечается, что авторы рейтинга на учитывали Москву и другие российские города.
Ранее Минстрой назвал самые «умные» города России. Рейтинг ведомства возглавила Москва, которая набрала 117,16 балла из 120 возможных. За ней идут Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Лидером среди городов с населением от 250 000 до 1 млн человек стала Тюмень (100,75), а в категории городов с населением до 100 000 человек первое место занял Ханты-Мансийск (91,85).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.