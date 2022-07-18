Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном восстановят 30 августа
Россия и Таджикистан восстановят железнодорожное сообщение 30 августа, сообщает пресс-служба РЖД. Оно было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.
Поезда начнут ходить по маршруту между Волгоградом и Душанбе. Так, из столицы Таджикистана они будут выходить по вторникам, из Волгограда — по пятницам. Осенью, 7 сентября, также возобновится железнодорожное сообщение между Волгоградом и Худжандом. Из Волгограда поезда будут ездить по субботам, из Худжанда — по средам.
Продажа билетов откроется в ближайшее время, уточняет пресс-служба РЖД.
Ранее Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва, первый автобусный рейс был отправлен по маршруту 18 июля в 12:30 по местному времени. Рейсы Ташкент – Москва будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Помимо этого, оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград.
С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутных границ. В итоге число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня. Местные СМИ сообщали, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом».
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