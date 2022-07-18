Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном восстановят 30 августа

С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутных границ. В итоге число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня. Местные СМИ сообщали, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом».