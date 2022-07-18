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Общество

Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном восстановят 30 августа

Ведомости

Россия и Таджикистан восстановят железнодорожное сообщение 30 августа, сообщает пресс-служба РЖД. Оно было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.

Поезда начнут ходить по маршруту между Волгоградом и Душанбе. Так, из столицы Таджикистана они будут выходить по вторникам, из Волгограда — по пятницам. Осенью, 7 сентября, также возобновится железнодорожное сообщение между Волгоградом и Худжандом. Из Волгограда поезда будут ездить по субботам, из Худжанда — по средам.

Продажа билетов откроется в ближайшее время, уточняет пресс-служба РЖД. 

Ранее Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва, первый автобусный рейс был отправлен по маршруту 18 июля в 12:30 по местному времени. Рейсы Ташкент – Москва будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Помимо этого, оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград.

С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутных границ. В итоге число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня. Местные СМИ сообщали, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом».

Ранее по теме: Узбекистан возобновил автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Москва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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