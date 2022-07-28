В Минобороны сообщили о расстреле теробороной отступивших солдат 15-го батальона ВСУ
Боевики территориальной обороны открыли огонь по отступившим со своих позиций бойцам 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой народной республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавшими позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», – рассказал он.
Сегодня в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Утром сообщалось, что Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе спецоперации на Украине.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР.
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