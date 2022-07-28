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В Минобороны сообщили о расстреле теробороной отступивших солдат 15-го батальона ВСУ

Ведомости

Боевики территориальной обороны открыли огонь по отступившим со своих позиций бойцам 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой народной республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавшими позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», – рассказал он.

Сегодня в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Утром сообщалось, что Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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