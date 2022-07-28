В Минобороны сообщили о расстреле теробороной отступивших солдат 15-го батальона ВСУ

Сегодня в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Утром сообщалось, что Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе спецоперации на Украине.