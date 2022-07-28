«Яндекс» предупредил об имитации голоса «Алисы» мошенниками
Уточняется, что люди начали получать звонки с незнакомых номеров, на которых голос, похожий на «Алису», предлагает «быстро заработать денег на бирже» или принять участие в других незаконных схемах. В компании пояснили, что лучшее, что можно сделать в этой ситуации — закончить разговор, поскольку настоящая «Алиса» никогда не будет звонить сама. Устройство может только ответить на подозрительный звонок, записать разговор или, по просьбе самого пользователя, набрать номер из книги контактов.
Голосовой помощник «Алиса» был официально запущен в 2017 г., с тех пор многие пользователи «привыкли доверять» сервису, чем и стремятся воспользоваться мошенники для получения личных данных, отметили в «Яндексе».
Ранее ЦБ сообщил об активизации банковских мошенников с началом летнего сезона. В частности, в июне было выявлено около 7000 фишинговых мошеннических ресурсов, которые имитируют банковские сайты — это в 10 раз больше майских показателей, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Большая часть мошенников выводит средства с помощью методов социальной инженерии, когда пользователь дает согласие на перевод, сообщается в пояснительной записке к проекту поправок, который внесли представители комитета Госдумы по финансовому рынку. С целью снизить число таких переводов банкам было предложено сравнивать данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банку необходимо сообщить об этом отправителю средств и заблокировать его перевод сроком на два дня, если он одобряет проведение операции.
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