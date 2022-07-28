«Яндекс» предупредил об имитации голоса «Алисы» мошенниками

Уточняется, что люди начали получать звонки с незнакомых номеров, на которых голос, похожий на «Алису», предлагает «быстро заработать денег на бирже» или принять участие в других незаконных схемах. В компании пояснили, что лучшее, что можно сделать в этой ситуации — закончить разговор, поскольку настоящая «Алиса» никогда не будет звонить сама. Устройство может только ответить на подозрительный звонок, записать разговор или, по просьбе самого пользователя, набрать номер из книги контактов.