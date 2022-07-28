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«Яндекс» предупредил об имитации голоса «Алисы» мошенниками

Ведомости

Российский «Яндекс» предупредил пользователей о новой мошеннической схеме с помощью фальсификации голоса «умного» помощника «Алисы» с целью получить личные данные, сообщили в компании.

Уточняется, что люди начали получать звонки с незнакомых номеров, на которых голос, похожий на «Алису», предлагает «быстро заработать денег на бирже» или принять участие в других незаконных схемах. В компании пояснили, что лучшее, что можно сделать в этой ситуации — закончить разговор, поскольку настоящая «Алиса» никогда не будет звонить сама. Устройство может только ответить на подозрительный звонок, записать разговор или, по просьбе самого пользователя, набрать номер из книги контактов.

Голосовой помощник «Алиса» был официально запущен в 2017 г., с тех пор многие пользователи «привыкли доверять» сервису, чем и стремятся воспользоваться мошенники для получения личных данных, отметили в «Яндексе».

Банковские мошенники в июне активизировались

Эксперты связывают это с сезонностью и нестабильной геополитической ситуацией

Ранее ЦБ сообщил об активизации банковских мошенников с началом летнего сезона. В частности, в июне было выявлено около 7000 фишинговых мошеннических ресурсов, которые имитируют банковские сайты — это в 10 раз больше майских показателей, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. 

Большая часть мошенников выводит средства с помощью методов социальной инженерии, когда пользователь дает согласие на перевод, сообщается в пояснительной записке к проекту поправок, который внесли представители комитета Госдумы по финансовому рынку. С целью снизить число таких переводов банкам было предложено сравнивать данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банку необходимо сообщить об этом отправителю средств и заблокировать его перевод сроком на два дня, если он одобряет проведение операции. 

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Ранее по теме: В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных