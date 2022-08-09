Роскомнадзор направил Tele2 запрос о возможной утечке данных клиентов

В июле Роскомнадзор начал детальные проверки всех сообщений об утечках персональных данных. Так, ведомство направило требование предоставить информацию о возможной утечке к оператору связи «Билайн» и ретейлеру «Пятерочка». Помимо этого, на сервис доставки еды Delivery Club был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, который предусматривает наказание до 100 000 руб. за утечку персональных данных. Аналогичный протокол получил и «Ростелеком».