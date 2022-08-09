Роскомнадзор направил Tele2 запрос о возможной утечке данных клиентов
Роскомнадзор направил требование оператору сотовой связи Tele2 предоставить информацию о возможной утечке персональных данных пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Роскомнадзор направил в ООО "Т2 мобайл" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — рассказали в пресс-службе.
Накануне в Tele2 заявили, что проводят проверку о возможной утечке данных своих клиентов. В Telegram-канале «Утечки информации» сообщалось, что в сеть были слиты ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов, всего файл со слитыми данными содержит порядка 7,5 млн строк.
В июле Роскомнадзор начал детальные проверки всех сообщений об утечках персональных данных. Так, ведомство направило требование предоставить информацию о возможной утечке к оператору связи «Билайн» и ретейлеру «Пятерочка». Помимо этого, на сервис доставки еды Delivery Club был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, который предусматривает наказание до 100 000 руб. за утечку персональных данных. Аналогичный протокол получил и «Ростелеком».
2 августа Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон, после чего он будет направлен на утверждение президенту.
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