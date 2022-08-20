Бывшему главному внештатному наркологу Минздрава предъявили обвинение
Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба Кузьминского суда Москвы.
«Процессуальный статус – обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – заявили в суде (цитата по «РИА Новости»). Максимальным наказанием по этому пункту статьи является лишение свободы на 10 лет.
Следствие также просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.
19 августа несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.
После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.