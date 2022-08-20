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Общество

Бывшему главному внештатному наркологу Минздрава предъявили обвинение

Ведомости

Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба Кузьминского суда Москвы.

«Процессуальный статус – обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – заявили в суде (цитата по «РИА Новости»). Максимальным наказанием по этому пункту статьи является лишение свободы на 10 лет.

Следствие также просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.

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19 августа несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.

После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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