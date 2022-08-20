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Прокуратура сообщила о хищении наркологом Брюном 20 млн рублей

Ведомости

Бывшему главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну и его соучастнику предъявили обвинение в хищении не менее 20 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее сегодня Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест до 3 октября. Следствие предъявило наркологу обвинение в мошенничестве, вину он не признал. Еще одним фигурантом этого дела стал вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Он признал вину. 

«Прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых в хищении мошенническим путем денежных средств при закупке медицинских изделий. В ходе допроса он признал свою вину», — сообщили в прокуратуре.

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Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как пояснили в надзорном ведомстве, речь идет о хищении через подконтрольные фирмы средств Департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн руб. путем поставок для Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ медицинских изделий по значительно завышенным ценам.   

19 августа несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы. Как сообщал РБК, его и Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.

После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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