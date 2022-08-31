Газета
Общество

Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ направлен в правительство

Ведомости

В правительство направлен законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Направил на официальный отзыв в Правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — написал он, уточнив, что сейчас ответственность вводится только за пропаганду среди детей, однако он с коллегами по ИТ-комитету хочет распространить ее на все возрасты.

В частности, в законопроекте предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также Хинштейн предлагает ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди лиц моложе 18 лет информации, в которой демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Ранее по теме: РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Помимо этого, комитет Госдумы завершает работу над законопроектом, который вносит «корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн». Обсуждение инициатив пройдет после начала осенней сессии Госдумы, уточнил Хинштейн.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений опасна не только для молодежи, но и для общества, так как она «несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны», а также противоречит нормам новой редакции Конституции РФ.

Сама пропаганда, по мнению авторов законопроекта, носит в большинстве своем агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер, а также вызывает широкое возмущение общества.

В законопроекте предлагается накладывать административное наказание в виде штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений в размере от 50 000 руб. до 100 000 руб., на должностных лиц — от 100 000 руб. до 200 000 руб., на юрлиц — от 800 000 руб. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных