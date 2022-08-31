Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ направлен в правительство
В правительство направлен законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Направил на официальный отзыв в Правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — написал он, уточнив, что сейчас ответственность вводится только за пропаганду среди детей, однако он с коллегами по ИТ-комитету хочет распространить ее на все возрасты.
В частности, в законопроекте предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также Хинштейн предлагает ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди лиц моложе 18 лет информации, в которой демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.
Помимо этого, комитет Госдумы завершает работу над законопроектом, который вносит «корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн». Обсуждение инициатив пройдет после начала осенней сессии Госдумы, уточнил Хинштейн.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений опасна не только для молодежи, но и для общества, так как она «несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны», а также противоречит нормам новой редакции Конституции РФ.
Сама пропаганда, по мнению авторов законопроекта, носит в большинстве своем агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер, а также вызывает широкое возмущение общества.
В законопроекте предлагается накладывать административное наказание в виде штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений в размере от 50 000 руб. до 100 000 руб., на должностных лиц — от 100 000 руб. до 200 000 руб., на юрлиц — от 800 000 руб. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.
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