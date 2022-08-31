Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ направлен в правительство

«Направил на официальный отзыв в Правительство законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — написал он, уточнив, что сейчас ответственность вводится только за пропаганду среди детей, однако он с коллегами по ИТ-комитету хочет распространить ее на все возрасты.