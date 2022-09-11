В августе в Грузию приехали почти 260 000 граждан России

Издание отмечает, что из стран ЕС, с которыми Грузия заключила соглашение об ассоциации, число гостей в августе составило 46 790 человек. Это на 56% больше, чем в августе 2021 г., когда Грузию посетили 29 942 человека. В МВД страны отметили, что 99% туристов из РФ отдыхают в Батуми, Тбилиси и винодельческом регионе Кахети.