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В августе в Грузию приехали почти 260 000 граждан России

Ведомости

В августе 2022 г. в Грузию приехали 260 810 россиян, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент пограничной полиции МВД Грузии. Издание отмечает, что по этому показателю РФ занимает первое место.

В августе 2021 г. Грузию посетили 45 355 россиян. Таким образом, количество приезжающих из России выросло в годовом выражении на 475%. На втором месте Армения — из этой страны Грузию посетили 178 483 граждан, на третьем — Турция со 116 882 гражданами.

Число белорусов, посетивших Грузию в августе, выросло на 88%: в туристических целях страну посетили 28 885 граждан РБ, тогда как в прошлогоднем августе — 15 332 человека.

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Издание отмечает, что из стран ЕС, с которыми Грузия заключила соглашение об ассоциации, число гостей в августе составило 46 790 человек. Это на 56% больше, чем в августе 2021 г., когда Грузию посетили 29 942 человека. В МВД страны отметили, что 99% туристов из РФ отдыхают в Батуми, Тбилиси и винодельческом регионе Кахети.

После начала спецоперации России на Украине отъезд россиян за рубеж, предположительно, усилился. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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