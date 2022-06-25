FT сообщила о сотнях «цифровых кочевников» из России в Южной Америке
«Цифровые кочевники» из России переезжают в страны Южной Америки из-за западных санкций, пишет Financial Times. Сотни граждан России переехали в Латинскую Америку в последние месяцы из-за смягченных правил въезда и неопределенного отношения к западным санкциям, отмечает издание.
Как рассказал FT управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко, переехавший в Буэнос-Айрес с семьей три месяца назад, обычно в Южную Америку приезжают «люди, работающие в сфере информационных технологий или предприниматели». Это россияне, «чей бизнес только начал выходить на мировой уровень», которые столкнулись с большими проблемами у себя в стране.
Управляющий инвестиционной компанией в Дубае Алексей Соловьев рассказал газете, что с начала марта он получил 40 запросов от российских предпринимателей, желающих перенести свой бизнес в Южную Америку.
«Это не предварительные посевные компании, это запросы от устоявшихся и устойчивых компаний, которые видят возможности в Латинской Америке. Я уже вижу, как назревает российский технологический хаб», — сказал он.
Гражданам России не требуется виза для посещения Мексики и всех 12 стран Южной Америки. Продление стандартного 90-дневного пребывания в этих государствах также довольно просто на практике, и россияне в целом считают латиноамериканские общества «либеральными, разнообразными и демократическими», отмечает издание.
По словам профессора ICESI Владимира Рувински, за последние месяцы в Латинскую Америку перебрались «сотни россиян». Он связывает это со «смягченными правилами въезда и неоднозначного отношения к западным санкциям». На континент приезжают разные граждане: от врачей и инженеров-программистов до «цифровых кочевников» и рабочих в строительной отрасли.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.
На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны с начала спецоперации. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».