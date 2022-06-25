FT сообщила о сотнях «цифровых кочевников» из России в Южной Америке

Как рассказал FT управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко, переехавший в Буэнос-Айрес с семьей три месяца назад, обычно в Южную Америку приезжают «люди, работающие в сфере информационных технологий или предприниматели». Это россияне, «чей бизнес только начал выходить на мировой уровень», которые столкнулись с большими проблемами у себя в стране.