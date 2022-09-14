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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — сказано в сообщении.

Сегодня стало известно, что Сунгоркин скончался в Приморском крае в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти стал инсульт. Позже в редакции «Комсомольской правды» уточнили, что после Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором Сунгоркин принимал участие, он отправился в очередную экспедицию, чтобы собрать материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Как сообщал источник RT, в 35 км от села Мельничное в Приморском крае Сунгоркину стало плохо, скорую вызвать не удалось из-за отсутствия населенных пунктов поблизости. Члены экспедиции оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли. «Сейчас они едут в село Покровка Хабаровского края, чтобы засвидетельствовать смерть», — сказано в сообщении. По информации телеканала «Звезда», Сунгоркина доставили в районную больницу, но врачи не смогли ничего сделать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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