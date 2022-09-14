Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Как сообщал источник RT, в 35 км от села Мельничное в Приморском крае Сунгоркину стало плохо, скорую вызвать не удалось из-за отсутствия населенных пунктов поблизости. Члены экспедиции оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли. «Сейчас они едут в село Покровка Хабаровского края, чтобы засвидетельствовать смерть», — сказано в сообщении. По информации телеканала «Звезда», Сунгоркина доставили в районную больницу, но врачи не смогли ничего сделать.