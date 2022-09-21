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В Турции разбился российский пожарный вертолет

Ведомости

Российский пожарный вертолет потерпел крушение в Турции, сообщило издание Sondakika.com. В результате катастрофы погиб один человек, четверо пострадали.

«Вертолет, принадлежащий России, который вылетел на тушение пожара в Мармарисе, разбился в Денизли. В аварии погиб один человек, пострадали четыре», — говорится в сообщении.

На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета «Vladivostok Avia». По информации издания, дым с места происшествия был замечен из большинства точек города. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место крушения вертолета и приняли все меры, чтобы не допустить распространения огня.

В августе прошлого года пятеро российских военных погибли при крушении самолета-амфибии в Турции. На борту было восемь человек, в том числе пять российских военных и три турецких представителя. Инцидент произошел в Кахраманмараше на юге республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных