В Турции разбился российский пожарный вертолет
Российский пожарный вертолет потерпел крушение в Турции, сообщило издание Sondakika.com. В результате катастрофы погиб один человек, четверо пострадали.
«Вертолет, принадлежащий России, который вылетел на тушение пожара в Мармарисе, разбился в Денизли. В аварии погиб один человек, пострадали четыре», — говорится в сообщении.
На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета «Vladivostok Avia». По информации издания, дым с места происшествия был замечен из большинства точек города. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место крушения вертолета и приняли все меры, чтобы не допустить распространения огня.
В августе прошлого года пятеро российских военных погибли при крушении самолета-амфибии в Турции. На борту было восемь человек, в том числе пять российских военных и три турецких представителя. Инцидент произошел в Кахраманмараше на юге республики.
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