В Госдуму внесли законопроект о выплате 300 000 рублей мобилизованным россиянам
В Госдуму внесен законопроект о мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей. Документ предполагает введение единовременной выплаты для мобилизованных в размере 300 000 руб., говорится в пояснительной записке.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты Нина Останина (КПРФ), Мария Дробот (КПРФ), Татьяна Ларионова («Единая Россия») и Алексей Корниенко (КПРФ).
Парламентарии также предлагают освободить призванных по мобилизации от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%, а также установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей россиян, которых затронет мобилизация. Беременным женам военнослужащим будет выплачиваться пособие.
Кроме того, депутаты предлагают закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО. Мобилизованных граждан в случае принятия закона освободят от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования. Отсрочку от призыва по мобилизации могут получить жители сел.
«Предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье», — говорится в документе.
Отмечается, что изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, позволят поддержать сельское население и снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, а также будут способствовать реализации прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
Депутаты рассмотрят проект закона в период осенней сессии. «В законопроект будут вноситься поправки ко второму чтению, что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть бюджета», — отмечается в пояснительной записке.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.