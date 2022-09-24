В Госдуму внесли законопроект о выплате 300 000 рублей мобилизованным россиянам

Парламентарии также предлагают освободить призванных по мобилизации от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%, а также установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей россиян, которых затронет мобилизация. Беременным женам военнослужащим будет выплачиваться пособие.