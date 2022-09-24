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Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от призыва на военную службу по мобилизации отдельные категории граждан, следует из сообщения на сайте Кремля. Документ уже вступил в силу, он «распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.», то есть с момента объявления главой государства частичной мобилизации в стране.

Отсрочка, согласно указу, предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях». Освобождение от призыва касается только тех, кто обучается впервые.

О проведении в России частичной мобилизации Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24» заявил, что призовут около 300 000 человек. Позже в военном ведомстве уточнили, что в первую очередь на военную службу пойдет стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители: как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных