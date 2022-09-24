Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от призыва на военную службу по мобилизации отдельные категории граждан, следует из сообщения на сайте Кремля. Документ уже вступил в силу, он «распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.», то есть с момента объявления главой государства частичной мобилизации в стране.
Отсрочка, согласно указу, предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях». Освобождение от призыва касается только тех, кто обучается впервые.
О проведении в России частичной мобилизации Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24» заявил, что призовут около 300 000 человек. Позже в военном ведомстве уточнили, что в первую очередь на военную службу пойдет стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители: как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.