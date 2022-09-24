Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов

О проведении в России частичной мобилизации Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24» заявил, что призовут около 300 000 человек. Позже в военном ведомстве уточнили, что в первую очередь на военную службу пойдет стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители: как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.