Пугачева заявила об отъезде в Израиль
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева сообщила, что находится в Израиле, поблагодарив своих фанатов за поддержку.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива», – написала она в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России).
Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.
После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. 20 сентября сообщалось, что артистку проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram. Об отъезде певицы из России в конце сентября сообщали источники «Известий».
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