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Общество

Пугачева заявила об отъезде в Израиль

Ведомости

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева сообщила, что находится в Израиле, поблагодарив своих фанатов за поддержку.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива», – написала она в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России).

Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.

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После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. 20 сентября сообщалось, что артистку проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram. Об отъезде певицы из России в конце сентября сообщали источники «Известий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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