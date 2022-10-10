Пугачева заявила об отъезде в Израиль

После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. 20 сентября сообщалось, что артистку проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram. Об отъезде певицы из России в конце сентября сообщали источники «Известий».