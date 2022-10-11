Минцифры опровергло утечку данных пользователей «Госуслуг»
Данные пользователей портала «Госуслуг» надежно защищены, об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
«Опровергаем информацию об утечке данных с Госуслуг. В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тыс. записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг. Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», — сказано в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы слитых персональных данных пользователей «Госуслуг», которые содержат ФИО, адрес регистрации и проживания, номер телефона, e-mail, а также паспортные данные, СНИЛС и ИНН.
Кроме того, в Минцифры подчеркнули, что информация об утечке информации может спровоцировать волну мошеннических звонков и писем. В ведомстве напомнили о необходимости тщательно проверять адреса отправителей, с которых приходят официальные письма, а также о том, что не нужно сообщать личную информацию, в том числе логины и пароли, незнакомцам.
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании. В начале октября стало известно, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки данных – в новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц.
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