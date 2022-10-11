Минтранс рассказал об альтернативных способах проезда в Крым

ФГУП «Крымская железная дорога» совместно с РЖД заявили о готовности к перевозкам грузов. Погрузку можно произвести на грузовых дворах «Анапа» и «Тимашевская». В Минтрансе уточнили, что такая схема работает в оба направления. Через транспортные узлы Анапы и Керчь-Южную на пригородных поездах на полуостров или с него могут добраться и пассажиры. «Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости, – уточнили в министерстве. – В маршрутную сеть регулярных автобусных перевозок будут внесены соответствующие изменения на период до отдельного распоряжения».