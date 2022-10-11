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Общество

Минтранс рассказал об альтернативных способах проезда в Крым

Ведомости

Минтранс России совместно с Краснодарским краем и Крымом организовал альтернативные способы обеспечения перевозок пассажиров и грузов в направлении полуострова, сообщили в пресс-службе министерства.

С 10 октября весь грузовой и пассажирский транспорт переправляется через порты в Керчи и Темрюкском районе, в паромной переправе пассажирских автобусов задействованы три судна, грузовых автомобилей – четыре автомобильных парома вместимостью до 90 фур. Для грузовиков со стороны Крыма и Краснодарского края организованы парковки, на которых работают полевые кухни, биотуалеты, осуществляется раздача воды и сухпайков.

«Дополнительно для грузового автомобильного движения разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты движения», – говорится в сообщении пресс-службы.

ФГУП «Крымская железная дорога» совместно с РЖД заявили о готовности к перевозкам грузов. Погрузку можно произвести на грузовых дворах «Анапа» и «Тимашевская». В Минтрансе уточнили, что такая схема работает в оба направления. Через транспортные узлы Анапы и Керчь-Южную на пригородных поездах на полуостров или с него могут добраться и пассажиры. «Прорабатывается вопрос увеличения количества пригородных поездов до трех пар в день с возможным увеличением в случае необходимости, – уточнили в министерстве. – В маршрутную сеть регулярных автобусных перевозок будут внесены соответствующие изменения на период до отдельного распоряжения».

Также в Минтрансе отчитались о ликвидации пробок из легковых автомобилей на подъездах к Крымскому мосту.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ. Позднее движение транспорта по Крымскому мосту было возобновлено, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных