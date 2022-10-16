Богомаз опроверг информацию о погибших брянцах на полигоне под Белгородом
В числе погибших в результате теракта на полигоне под Белгородом не было мобилизованных из Брянской области, написал в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.
«Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области», — написал глава региона.
Он заверил близких мобилизованных жителей региона, что военный комиссар Брянской области все время находится на связи с частями, куда привозят новобранцев. Губернатор подчеркнул, что вся информация из неофициальных источников должна тщательно проверяться, в том числе и правоохранительными органами.
15 октября в результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. В ведомстве сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют военные следователи.
Минобороны поздно вечером в субботу сообщило, что огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами открыли двое граждан СНГ. Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.