Богомаз опроверг информацию о погибших брянцах на полигоне под Белгородом

Он заверил близких мобилизованных жителей региона, что военный комиссар Брянской области все время находится на связи с частями, куда привозят новобранцев. Губернатор подчеркнул, что вся информация из неофициальных источников должна тщательно проверяться, в том числе и правоохранительными органами.