Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезновал тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», – сказал он.
Федеральные и региональные власти приняли необходимые меры для ликвидации последствий катастрофы и организации экстренной помощи пострадавшим и семьям погибших, добавил Песков.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним,) в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.
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