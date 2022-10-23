Хуснуллин рассказал о сроках проекта восстановления железнодорожной части Крымского моста
Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в начале ноября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Также подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — написал он.
Хуснуллин добавил, что ведутся проектные работы по ремонту действующей проезжей части Крымского моста.
Ранее Минтранс сообщил, что в ночь на 23 октября на Керченскую паромную переправу вышел шестой паром — железнодорожный «Конро Трейдер».
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил ранее Хуснуллин во время выступления в Госдуме. По его словам, грузовой транспорт до 40 т уже может проезжать по мосту.