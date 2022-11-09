Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября, сообщил Минтранс России.
«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Автомобильное движение по мосту уже приостанавливалось вчера, 8 ноября. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года. 8 ноября он сообщил об установке первого пролета, монтаж следующего запланирован на 11 ноября, говорил он.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.
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