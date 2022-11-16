Два человека получили травмы при подрыве на мине в Брянской области
Два человека получили ранения после подрыва на мине в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в то время, когда пострадавшие местные жители передвигались на автомобиле.
«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
10 ноября Богомаз заявил, что в Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Для восстановления подачи электричества тогда был выполнен переход на резервную линию электроснабжения.
В настоящее время на территории Брянской области действует желтый уровень антитеррористической опасности, а также средний уровень реагирования, введенный президентом России Владимиром Путиным в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).