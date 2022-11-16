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Общество

Два человека получили травмы при подрыве на мине в Брянской области

Ведомости

Два человека получили ранения после подрыва на мине в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в то время, когда пострадавшие местные жители передвигались на автомобиле.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

10 ноября Богомаз заявил, что в Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Для восстановления подачи электричества тогда был выполнен переход на резервную линию электроснабжения.

В настоящее время на территории Брянской области действует желтый уровень антитеррористической опасности, а также средний уровень реагирования, введенный президентом России Владимиром Путиным в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Ранее по теме: В Брянской области подорвали опору ЛЭП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных