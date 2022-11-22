Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования

Уточняется, что необходимость в изменениях произошла после выявленных нарушений при голосовании на конкурсе в 2022 г., когда Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок. В частности, жюри Грузии и Азербайджана поставили максимальный балл Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы «Евровидения», а в Румынии заявили, что отдали 12 баллов Молдавии, вопреки официально опубликованным результатам конкурса, согласно которому максимальный балл был отдан Украине.