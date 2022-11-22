Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» изменили правила голосования в 2023 г., сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
«В следующем году страны, вышедшие в финал, будут определяться исключительно на основе голосов, поданных зрителями, а не комбинацией жюри и общественного голосования, как это было с 2009 г.», — сказано в сообщении. При этом у жюри сохранится возможность определить победителя.
Еще одним изменением стала возможность зрителей из стран, которые не участвуют в «Евровидении», голосовать за понравившихся исполнителей.
Уточняется, что необходимость в изменениях произошла после выявленных нарушений при голосовании на конкурсе в 2022 г., когда Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок. В частности, жюри Грузии и Азербайджана поставили максимальный балл Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы «Евровидения», а в Румынии заявили, что отдали 12 баллов Молдавии, вопреки официально опубликованным результатам конкурса, согласно которому максимальный балл был отдан Украине.
В «Евровидении-2022» победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл. Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.
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