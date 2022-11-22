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Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования

Ведомости

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» изменили правила голосования в 2023 г., сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

«В следующем году страны, вышедшие в финал, будут определяться исключительно на основе голосов, поданных зрителями, а не комбинацией жюри и общественного голосования, как это было с 2009 г.», — сказано в сообщении. При этом у жюри сохранится возможность определить победителя.

Еще одним изменением стала возможность зрителей из стран, которые не участвуют в «Евровидении», голосовать за понравившихся исполнителей.

Уточняется, что необходимость в изменениях произошла после выявленных нарушений при голосовании на конкурсе в 2022 г., когда Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок. В частности, жюри Грузии и Азербайджана поставили максимальный балл Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы «Евровидения», а в Румынии заявили, что отдали 12 баллов Молдавии, вопреки официально опубликованным результатам конкурса, согласно которому максимальный балл был отдан Украине.

В «Евровидении-2022» победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл. Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных