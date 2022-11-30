Губернатор Брянской области сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами

«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.