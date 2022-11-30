Губернатор Брянской области сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами
В Суражском районе Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами, площадь пожара составляет 1800 кв. м, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в Брянскрй области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлевали 20 ноября — действие режима продлится до 5 декабря.
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