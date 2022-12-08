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Медведев назвал условия возвращения смертной казни в России

Ведомости

Возвращение смертной казни в России возможно только при определенных обстоятельствах, например, если опасность тягчайших преступлений зашкаливает, либо в военное время, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало», — отметил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По словам политика, в таком случае не придется менять основной закон, достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. «В таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», — заключил он.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что его позиция против возвращения смертной казни не изменилась. Глава государства сослался на заключение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который заявлял, что для возвращения казни придется поменять Конституцию, но таких условий в настоящее время нет.

Сенатор Андрей Клишас также заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает и Зорькин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных