Медведев назвал условия возвращения смертной казни в России

По словам политика, в таком случае не придется менять основной закон, достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. «В таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», — заключил он.