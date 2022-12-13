«Известия»: в квитанции на оплату ЖКУ могут включить установку «умных» счетчиков
В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может появиться новая строка, связанная с установкой «умных» счетчиков в жилых домах. Изучить такую возможность Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. С копией документа ознакомились «Известия».
Согласно тексту документа, Минстрой должен будет обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций. — «Ведомости»)», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.
По словам генерального директора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, такие счетчики будут устанавливаться РСО. Эти же организации будут проводить проверки раз в 3-6 лет в зависимости от модели устройства и при необходимости менять его. Он отметил, что сейчас установкой «умных» счетчиков и поиском компаний должны заниматься сами граждане. Передача же этих задач РСО «избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний», а также защитит их от мошенников, которые устанавливают счетчики по завышенным тарифам, пояснил Уткин.
С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.