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Общество

«Известия»: в квитанции на оплату ЖКУ могут включить установку «умных» счетчиков

Ведомости

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может появиться новая строка, связанная с установкой «умных» счетчиков в жилых домах. Изучить такую возможность Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. С копией документа ознакомились «Известия».

Согласно тексту документа, Минстрой должен будет обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций. — «Ведомости»)», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.

По словам генерального директора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, такие счетчики будут устанавливаться РСО. Эти же организации будут проводить проверки раз в 3-6 лет в зависимости от модели устройства и при необходимости менять его. Он отметил, что сейчас установкой «умных» счетчиков и поиском компаний должны заниматься сами граждане. Передача же этих задач РСО «избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний», а также защитит их от мошенников, которые устанавливают счетчики по завышенным тарифам, пояснил Уткин.

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С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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