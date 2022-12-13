«Известия»: в квитанции на оплату ЖКУ могут включить установку «умных» счетчиков

По словам генерального директора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, такие счетчики будут устанавливаться РСО. Эти же организации будут проводить проверки раз в 3-6 лет в зависимости от модели устройства и при необходимости менять его. Он отметил, что сейчас установкой «умных» счетчиков и поиском компаний должны заниматься сами граждане. Передача же этих задач РСО «избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний», а также защитит их от мошенников, которые устанавливают счетчики по завышенным тарифам, пояснил Уткин.