Следствие потребовало заочно арестовать Петра Верзилова
Следствие потребовало заочно арестовать издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), поскольку он находится в Ватикане несмотря на подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Верзилова Леонида Соловьева.
«Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана. Заседание суда назначено на 9 января 2023 г.», — сказал он.
В начале ноября МВД объявило Верзилова в розыск. В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не сообщалось. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.
Год назад в ноябре Верзилов также был объявлен в уголовный розыск. По словам адвоката, причиной стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.
«Медиазона» была внесена в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 г. В тот же день в этот реестр был внесен и сам Верзилов, а также главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.