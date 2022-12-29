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Следствие потребовало заочно арестовать Петра Верзилова

Ведомости

Следствие потребовало заочно арестовать издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), поскольку он находится в Ватикане несмотря на подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Верзилова Леонида Соловьева.

«Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана. Заседание суда назначено на 9 января 2023 г.», — сказал он.

В начале ноября МВД объявило Верзилова в розыск. В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не сообщалось. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Год назад в ноябре Верзилов также был объявлен в уголовный розыск. По словам адвоката, причиной стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта. 

«Медиазона» была внесена в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 г. В тот же день в этот реестр был внесен и сам Верзилов, а также главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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