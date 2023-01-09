В Таиланде отменили проверку COVID-сертификатов для туристов
В Таиланде отменили введенное два дня назад требование, согласно которому все туристы должны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 начиная с 9 января. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, передает SCMP.
По его словам, во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме, поэтому в минздраве страны приняли решение отменить проверку сертификатов о вакцинации. Он уточнил, что оно вступает в силу с сегодняшнего дня.
7 января газета Bangkok Post со ссылкой на управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) писала, что с 9 января в стране возобновится проверка справок о вакцинации от COVID-19 при посадке на рейс. По информации авиаперевозчиков «Аэрофлот» и Azur Air, при отсутствии сертификата можно сделать ПЦР-тест по прилете.
Изменения вступили в силу сегодня и распространялись на всех лиц старше 18 лет, которые прибывали в Таиланд после 01:00 по местному времени (21:00 8 января мск). Уточнялось, что они будут действительны по меньшей мере до конца этого месяца.
Таиланд с 1 июня 2022 г. отменил карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. Сообщалось, что привитым туристам требуются для въезда прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 000.