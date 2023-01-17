Песков сообщил об отсутствии ограничений на отпуск чиновников за рубежом

7 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он. Позже Васильев сообщил, что видео снимал для друзей и родственников, в сеть оно попало не по его вине, его выложил «представитель Западной Украины».