Песков сообщил об отсутствии ограничений на отпуск чиновников за рубежом
Аппаратные ограничения на отпуск депутатов и чиновников за рубежом отсутствуют, это «скорее этический вопрос». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, в данном случае здесь каких-то аппаратных ограничений нет. Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать. Это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос об ограничениях на поездки за границу на федеральном уровне.
Накануне, 16 января, с призывом воздержаться от отпусков за рубежом выступил глава Вологодской области Олег Кувшинников, вместо этого он предложил заняться помощью нуждающимся. «Считаю, что в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие вот провокационные фотографии недопустимо», — сказал он.
6 января депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился». После этого поста, 10 января, Долженко был исключен из сторонников «Единой России», членом партии он еще не был – для этого необходимо находиться в числе сторонников не менее шести месяцев.
7 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он. Позже Васильев сообщил, что видео снимал для друзей и родственников, в сеть оно попало не по его вине, его выложил «представитель Западной Украины».