Путин поручил решить вопрос с низкими зарплатами в регионах

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показало наибольшее падение: это автопром и некоторые другие. Правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», — сказал он.