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Путин поручил решить вопрос с низкими зарплатами в регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам исправить проблемы с неполной занятостью и низкими зарплатами в регионах. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам. 

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показало наибольшее падение: это автопром и некоторые другие. Правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации. Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что добиться ощутимого повышения зарплат необходимо, потому что инфляция оказывает сильное влияние на доходы населения. Глава государства вновь напомнил, что по итогам 2022 г. инфляция оказалась лучше многих прогнозов и составила 11,9%. 

Борьба с бедностью и повышение реальных зарплат являются основными приоритетами экономической политики России. Путин об этом говорил неоднократно. В декабре 2022 г. президент заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении.  Он подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.

Ранее по теме: Путин назвал снижение уровня бедности до 10,5% «движением в правильном направлении»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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