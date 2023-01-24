В Москве начали менять вывески KFC на Rostic's

В то же время, как сообщили агентству в пресс-службе KFC в России, новый логотип еще выбирают. «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», – рассказали в компании. Окончательный вариант будет известен уже в момент открытия ресторанов, добавили в KFC.