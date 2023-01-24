В Москве начали менять вывески KFC на Rostic's
KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's, передают «РИА Новости». В частности, новые вывески появились на ВДНХ.
В то же время, как сообщили агентству в пресс-службе KFC в России, новый логотип еще выбирают. «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», – рассказали в компании. Окончательный вариант будет известен уже в момент открытия ресторанов, добавили в KFC.
24 октября 2022 г. американская корпорация Yum! Brands сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
В ноябре Федеральная антимонопольная служба разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающей под брендом KFC. Отмечалось, что по итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России.
По данным «Интерфакса», собственная структура Yum Brands в России — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе. Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 г. выросла на 31,5% до 18,29 млрд руб., чистая прибыль — на 45% до 1,9 млрд руб.
ООО «Смарт сервис лтд» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют ГК «Фуд-сервис», который управляет по франшизе 41 заведением KFC. Кроме того, бизнесмены развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и др.).