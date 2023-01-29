Володин напомнил об индексации материнского капитала на 11,9% в феврале

8 ноября президент России Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 г. Во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен. В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до конца года правительство также выделит дополнительно 27,5 млрд руб. на выплаты на детей от восьми до 17 лет.