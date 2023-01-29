Володин напомнил об индексации материнского капитала на 11,9% в феврале
В феврале материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции, для семей с одним ребенком он составит 586 946 руб., сообщается в Telegram-канале Госдумы.
«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 000 руб. на первого ребенка, 775 600 руб. — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — цитирует Госдума председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Изменения вступят в силу с 1 февраля.
Спикер Госдумы также рассказал, что с 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы. Кроме того, со следующего месяца будет увеличен размер ряда пособий на детей и начнет действовать закон о приеме в вузы детей участников военной спецоперации.
В 2022 г. материнский капитал на первого ребенка составлял 524 500 руб. При рождении второго ребенка выплачивали 693 100 руб., если до этого семья не получала маткапитал на первенца. Доплата на второго ребенка составляла 168 600 руб.
8 ноября президент России Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 г. Во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен. В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до конца года правительство также выделит дополнительно 27,5 млрд руб. на выплаты на детей от восьми до 17 лет.