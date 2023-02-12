Мэр Карловых Вар заявила о проблемах в спа-индустрии из-за оттока россиян

Авторы издания предполагают, что ни один другой чешской город не изменился в результате боевых действией на Украине так сильно, как Карловы Вары. Россияне владели здесь недвижимостью и составляли большую часть клиентуры местных курортов, но сейчас спа-индустрия «умирает» и находится под угрозой исчезновения, заявили власти города. По словам Пфеффер-Феркловой, спад начался после присоединения Крыма к России в 2014 г.