Мэр Карловых Вар заявила о проблемах в спа-индустрии из-за оттока россиян
Военные действия на Украине привели к спаду туризма среди россиян в Карловы Вары, городу удалось привлечь других туристов, но спа-индустрия здесь «умирает», заявила изданию Aktuálně.cz мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова.
Авторы издания предполагают, что ни один другой чешской город не изменился в результате боевых действией на Украине так сильно, как Карловы Вары. Россияне владели здесь недвижимостью и составляли большую часть клиентуры местных курортов, но сейчас спа-индустрия «умирает» и находится под угрозой исчезновения, заявили власти города. По словам Пфеффер-Феркловой, спад начался после присоединения Крыма к России в 2014 г.
«Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну в Украине», — сказала она.
По данным управляющего муниципальным информационным центром Йозефа Длохоша, в первых трех кварталах 2019 г. россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 000 ночей, а в тот же период 2022 г. — всего 10 000 ночей. Почти на каждой улице Карловых Вар можно встретить объявления о продаже недвижимости, а магазины роскоши, которые ранее «полагались на состоятельных российских покупателей», пустуют и закрываются, говорится в статье.
Несмотря на отток россиян, в прошлом году Карловы Вары посетило рекордное количество туристов, но, как отмечает издание, именно русские приезжали сюда на традиционное санаторно-курортное лечение, которое могло длиться много недель. По словам Длохоша, граждане Чехии, Германии, Франции, Италии и Испании хоть и стали путешествовать чаще, в курортный город они приезжают только на выходные. Как считает Пфеффер Ферклова, городу теперь необходимо искать новых клиентов, иначе спа-индустрия «как таковая полностью умрет».
Санаториев, предлагающих комплексное санаторно-курортное лечение, в городе становится все меньше, пишет издание: некоторые пришлось закрыть, другие – преобразовать в оздоровительные центры, чтобы удовлетворить спрос туристов из западных стран.
На ближайшие год власти ставят задачу привлечь к санаторно-курортным услугам туристов, которые сейчас приезжают в город в рамках коротких туров. Людей, которые «привыкли тратить деньги на свое здоровье», планируют привлечь в Карловы Вары из США, Израиля и арабских стран мире, объясняет мэр.
После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, Великобритания и США ввели беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли и закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Россия в ответ запретила пролет для авиакомпаний из этих государств.
Осенью чешский МИД объявил о запрете въезда в республику россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября. С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. В связи с этим визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок, теперь он может достигать 45 дней.