ВОЗ: число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 8500 человек

«Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день, и мы ждем точные данные с северо-запада. Однако, исходя из имеющейся у нас информации, на территории, контролируемой сирийским правительством, погибло около 4000 человек, и еще 2500 были ранены, а на северо-западе Сирии погибли 4500 и 7500 были ранены», – рассказал Бреннан.