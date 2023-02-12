ВОЗ: число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 8500 человек
Число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Сирии достигло 8500 человек, из них 4000 погибли на подконтрольной правительству республики территории, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан. Об этом сообщает ТАСС.
«Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день, и мы ждем точные данные с северо-запада. Однако, исходя из имеющейся у нас информации, на территории, контролируемой сирийским правительством, погибло около 4000 человек, и еще 2500 были ранены, а на северо-западе Сирии погибли 4500 и 7500 были ранены», – рассказал Бреннан.
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции ранее сообщало, что в результате землетрясения в стране погибли 29 605 человек, 147 934 граждан эвакуировали в другие провинции из пострадавших районов.
Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье в Турции спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов пятерых человек. Количество новых жертв растет в обеих пострадавших от землетрясения странах, а шансы найти новых выживших спустя почти неделю после бедствия снижаются, отмечает агентство.
Днем в ГУ МЧС России сообщили, что российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла и готовы продолжить выполнение задач в других районах республики.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. К пятнице число погибших в Турции превысило 20 000 человек. Минздрав Сирии сообщал, что число жертв возросло до 1408, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3553 погибших в стране, писал ТАСС.
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоиться, заявил 11 февраля телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали.